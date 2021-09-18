Украина

Сергей Кузнецов прокомментировал матч против петровцев.

Колос в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины в гостях обыграл Ингулец из Петрово со счетом 2:0.

Исполняющий обязанности главного тренер Колоса Сергей Кузнецов очень рад достигнутому результату.

"Мы ждали эту победу. Ввиду нашей турнирной ситуации, того положения, в котором оказалась команда, она была очень сегодня нужна.

Мы ее достигли, команда радуется. Надеюсь, что сегодняшней победой мы оттолкнулись от дна и будем идти вверх", — сказал Кузнецов телеканалу Футбол.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Ингульцом и Колосом.