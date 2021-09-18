Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Колос в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины в гостях обыграл Ингулец из Петрово со счетом 2:0.

Команда из Ковалевки открыла счет в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Черноморец, а окончательную точку в матче поставил Чурко, забивший на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.

Обзор матча:

Ингулец — Колос 0:2

Голы: Черноморец, 26, Чурко, 90+5



Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко (Мельничук, 82) — Полегенько, Запорожец, Коваленко (Гопей, 64), Бартулович (Коробенко, 74), Шарай (Головкин, 83) — Ситало (Плохотнюк, 74).



Колос: Фесюн — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько, Богданов (Задоя, 67) — Ильин, Чурко, Ренан (Костышин, 72) — Лысенко (Ситчинава, 72).



Предупреждения: Опанасенко, Коробенко — Лысенко, Богданов, Золотов, Ром.