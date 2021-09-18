Украина

Главный тренер киевлян дал комментарий после матча с Александрией.

Динамо Киев в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Александрию и добилось победы.

"Важные три очка. Мы начали подготовку к матчу с Александрией сразу после Бенфики, ведь знали, что нам предстоит встретиться с хорошей командой. Не просто так Александрия набрала столько очков и демонстрировала хороший футбол, даже при том, что почти все матчи провела на выезде.

Эта команда очень мотивирована и агрессивна в позитивном смысле. Соперники оборонялись всей командой и выходили в быстрые контратаки. Для нас было важно забить быстрый гол, после которого поменялась бы ситуация на поле. У нас были возможности для этого, но из-за расслабленности и расхлябанности в атаке мы их не реализовали. Чем больше времени проходило, тем больше мы спешили, суетились и ошибались, особенно в последнем пасе.

В такой игре есть заслуга и Александрии, они хорошо подготовились к матчу. Поэтому и были инциденты на поле, ведь они были не согласны с поражением. Накопившаяся усталость, эмоции и нервы привели к такой концовке. Вратарь соперника находится в хорошей форме, сегодня он спасал во многих моментах. Так что считаю, что эти важные три очка заслуженно добыты нами.

Где было больше стресса – после отмененного гола Бенфике или сегодня? Эмоции были одинаково сильными. В какой-то момент я подумал, что неудача в концовке игры с Бенфикой сегодня вернется. Хотя люди, смотревшие запись, сказали, что пенальти был стопроцентным. Поэтому я поздравил ребят с победой. Они не сдавались, играли до конца и до последней минуты верили, что смогут забить", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Александрии.