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Наставник Днепра-1 прокомментировал победный для его команды результат матч против Вереса.

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 провел тяжелый домашний поединок против ровенского Вереса, исход которого хозяевам Днепр-Арены удалось предрешить только благодаря позднему голу Марио Чуже, когда соперники остались в меньшинстве (1:0).

Днепр-1 — Верес 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер СК Игор Йовичевич на послематчевой пресс-конференции дал оценку действиям своей команды в этом матче.

"Тяжелый, очень тяжелый матч против очень неудобного соперника, который не позволяет создавать много моментов. Это подтверждает тот факт, что в последних четырех матчах они пропустили только один гол, забив семь. Мы говорим о команде, которая солидно смотрится в оборонительных действиях за счет количества игроков.

Два вингера играют двух латералей, а впереди Сергийчук пользуется пространством и очень хорошо цепляется. Он настойчив и упрям ​​и создает много неудобных ситуаций против любых центральных защитников. Мы в первом тайме имели несколько эпизодов, в которых не поняли, как действовать против него. Внесли коррективы в перерыве, поднялись выше и нейтрализовали его в контратаках.

Во втором тайме гораздо больше получалось у нас и впереди. Команда прибавляла по ходу матча, и гол был вопросом времени. Освежили игру заменами. За счет командных действий и веры до конца мы забили победный гол и получили три важных очка. Они очень имеют большое значение для нас.

Не всегда получается хорошая игра, когда кайфуешь с мячом в ногах, доминируешь. Есть игры, где не мяч не ходит, где динамика паса ни является оптимальной, где медленно играют и не меняется направление атак, как бы нам того хотелось. Но во втором тайме прибавили и наиграли на один гол, хотя были эпизоды, когда могли забить еще.

Мне очень жаль из-за травмы Назаренко. Насколько мы счастливы из-за результата, труда и усилий, которые приложили — настолько мне жаль Назаренко. Его повреждение не выглядит хорошо. Соперник пошел на него с открытыми шипами, и он сейчас не может встать на ногу. Будем делать МРТ, но колено не выглядит хорошо. Хороший пацан и очень хороший футболист. Жаль его и жаль всю команду.

У Гуцуляка тоже есть небольшой дискомфорт. Да, мы вышли два вингера, но на скамейке остались Билл и Чуже, которые могут своими действиями обострить и освежить команду. Так и произошло. Для достижения целей нужна вся команда, а не только 11 исполнителей. В марафоне, которым является чемпионат, это очень важно. Одним составом можно выиграть 1-2 матча, но невозможно достичь цели без целой команды. Поэтому все чувствуют себя важными, происходит ротация.

Сегодня забил Чуже. Это очень важно для него, чтобы он вернулся к форме, в которой находился в прошлом чемпионате. Он постоянно имеет какой-то дискомфорт, что не позволяет ему выйти на пик. Поэтому мы хотим, чтобы он набрал форму и принес много пользы команде.

Нельсон тоже хорошо адаптируется. Он интеллигентный, умный, опытный как человек и как футболист. 25 лет, 150 игр в португальском чемпионате, женат, есть дети. Он эмоционально стабилен. Он понимает, куда пришел, ему нравится город, база, питание. Команда его приняла, и он демонстрирует респект. Как футболист очень квалифицированный, спокойный, читает игру, с мячом очень хороший. У него сейчас просто маленькая адаптация. И есть моменты в Кубке. Посмотрим, какая ротация будет в Кубке, чтобы на игру против Зари все были на пике.

Да, сейчас можем уже думать о ВПК. Уже есть опыт прошлогодний встречи с ними. Положительное состоит в том, что нам не надо путешествовать и терять день на восстановление. А матч с Зарей уже очень близко. Мы серьезно готовимся, будет ротация, но это нормально.

Хотим сыграть матч с большим уважением к соперникам. Если мы будем на пике, серьезными, компактными, солидарными, скромными, но с энтузиазмом, то можем претендовать на победу. Команда готова, и мы имеем большое вдохновение, чтобы пройти далеко в Кубке. Но это надо еще заслужить. По статусу мы — фавориты, но кубковые матчи всегда непредсказуемы.

Решаем. Это один из ключевых процессов информации и анализа. Действительно было несколько первых таймов, где чувствовали себя как-то скованно психологически, не заходя в матч, как планировали изначально. Или соперник душит статусом, или забивает первый гол. Но наша команда готова физически. Наш тренировочный процесс выглядит как матч. Мы даже превышаем на тренировках по километражу и эффективности сам матч. И последние 20 минут в каждом матче для нас очень важны. Ты выигрываешь матч не на 33-й или 57-й минуте, а когда судья дает финальный свисток. Должен играть до 95-й минуты.

Позже, я еще раз посмотрю матч, сделаю анализ. Мы хотим исправить неудачную для нас тенденцию. Есть, над чем работать. Мы не худшие, но и не самые лучшие. Знаем наши недостатки, живем с нашими ограничениями, и скромность и солидарность пацанов дает право драться за каждое очко. Можем выигрывать через контроль мяча, а можем пахать, терпеть без мяча и проводить контратаки. Команда, в целом, контролирует все сегменты игры, и это отражается на результате.

Накануне игры Логинов в тренировочном процессе почувствовал боль в приводящей мышце. В начале недели пару дней не тренировался. Планировалось, что он сыграет сегодня, чтобы продолжить удачный матч против Шахтера и обрести уверенность. Он не играл несколько матчей, и центральные защитники Адамюк и Сваток удачно действовали между собой. Для меня в кайф иметь четыре центральных защитника, плюс еще Батагов, талант которого известен. Ничего страшного, за несколько дней Логинову будет лучше, и мы сможем на него рассчитывать", — подытожил объемный комментарий хорватский специалист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 проведет домашний матч против луганской Зари.