Украина

Полузащитник киевлян Виктор Цыганков поделился впечатлениями от трудной победы над Александрией.

Киевское Динамо добыло минимальную победу над Александрией в рамках матча восьмого тура украинской Премьер лиги.

Полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков, который отметился победным голом, подвел итоги поединка, рассказав, почему победа далась киевлянам так тяжело.

"У меня было очень много моментов, у других ребят. В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками и тренерским штабом, поскольку нужно было забивать гораздо раньше, чтобы избежать нервной концовки. Но все равно всех поздравляю с победой.

Луческу — это человек, который много выиграл в своей жизни, и продолжает побеждать. Только с таким настроением и с такой мотивацией можно достигать результата.

Знаете, пусть другие оценивают действия арбитра. Возможно, он и потерял где-то нити игры, свидетельством чего много желтых карточек. Но, опять же, мы смотрим на свою игру, у нас было много моментов, и мы должны были значительно раньше снимать все вопросы о победителе. В принципе, хорошо, что удалось заработать и реализовать пенальти, а вместе с этим и вырвать победу.

На самом деле, вся команда стала лучше играть. Что касается меня, то я, как и любой другой футболист, просто стараюсь впитывать, как губка, все то, что говорит мистер и совершенствоваться с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой. Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то нас точно ждет успех.

Кому нравится моя игра, кому — нет. Есть много хейтеров, не скрою. Но, опять же, самое главное, чтобы моя игра нравилась тренеру и приносила пользу команде. Я же всегда отдаю себя полностью на поле", — приводит слова Цыганкова клубная пресс-служба киевлян.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Александрия — Динамо.