Украина

Польский защитник киевлян Томаш Кендзера подвел итоги победной игры против Александрии.

Киевское Динамо добыло минимальную победу над Александрией в рамках матча восьмого тура украинской Премьер лиги.

Защитник "бело-синих" Томаш Кендзера подвел итоги поединка, похвалив своих партнеров по команде.

"Мы знали, что эта команда всегда очень дисциплинирована, хорошо играет в обороне, и она это доказала на поле. Хотя у нас было много моментов для взятия ворот, но, к сожалению, мы их не реализовали. Поэтому победа далась нам тяжело. Непростой матч, но хорошо, что мы вырвали победу в концовке

Мистер много говорил в перерыве. Мы готовились к этой игре три дня, знали, как должны действовать на поле, однако многое из запланированного не получилось реализовать на поле. Мистер указал на некоторые моменты, в которых нужно было действовать по-другому. Мы начали создавать голевые моменты, но не хватало реализации.

VAR добавляет волнений, непредсказуемости — никогда не знаешь, каким будет решение, где-то увидят офсайд – и гол не засчитан. Пенальти назначили потому что Рыбалка потянул за футболку Гармаша, хотя сначала арбитр в этом не был уверен", — цитирует Кендзеру пресс-служба киевлян.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Александрия — Динамо.