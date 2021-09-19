Украина

Защитник Александрии Каспарс Дубра оценил действия арбитра встречи в Киеве.

Александрия минимально уступила киевскому Динамо в рамках матча восьмого тура украинской Премьер лиги, пропустив гол в концовке встречи.

Защитник кировоградской команды Каспарс Дубра подвел итоги матча, рассказав, почему не удалось добыть очки в матча с киевлянами.

"Пенальти сделал свое дело. На таких минутах нужно ставить только стопроцентный 11-метровый. Те, кто смотрел, сказали, что он не стопроцентный. Пусть разбираются, кто следит за судейством

Обидно, конечно, такие матчи проигрывать. Мы понимали, что в концовке нужно внимательно сыграть в обороне. На финише поединка, конечно, были эмоции. Болельщикам это интересно. Думаю, удовольствие все получили, но нам обидно за результат. Мы были готовы к Динамо. У них были моменты, где-то нам было тяжело, но в целом, мы вытерпели».

Достойно выглядели, но пенальти оставил осадок. Нужно смотреть повтор, я не хочу никого судить", — приводит слова Дубры клубная пресс-служба.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Александрия — Динамо.