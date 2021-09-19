Украина

Топ-игра украинского футбольного уик-энда была омрачена конфликтом на трибунах.

Центральный матч восьмого тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Александрией, который завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0, сопровождался скандальной ситуацией на трибунах.

Динамо Киев — Александрия 1:0 Видео гола и обзор матча

По словам очевидцев событий, на 10-й минуте поединка активная часть болельщиков "бело-синих" зажгла файеры ради яркой поддержки своей любимой команды, однако дым от пиротехнического шоу быстро перекинулся на соседние сектора, где располагались другие любители футбола.

Поскольку химический состав зажигательной смеси приходится далеко не каждому человеку по душе, со стороны зрителей последователи просьбы прекратить использование пиротехнических средств, в ответ на что представители активной группы фанатов начали покидать пространство выделенных для них секторов, перебираясь на места болельщиков.

Возникла потасовка, в которую с запоздалой реакцией начали вмешиваться сотрудники безопасности стадиона, последствием чего стали множественные травмы наблюдавших за футбольным поединком.

Сгущал краски происшествия и тот факт, что именно в этот день руководство киевского Динамо решило провести "День открытых дверей" для юных фанатов футбола, которые стали не просто свидетелями произошедшего, но и пострадавшими по итогу конфликта.

"WBC Ультрас Динамо — это Ваша беда, ФК Динамо Киев — шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А главное почему??? Из-за замечания: чтобы не жгли файеры, из-за которых детям нечем дышать....

В итоге: избиты родители и перепуганные дети, больше на матчи любимого клуба ни ногой.

Спасибо, Ультрас.

Спасибо НСК Олимпийский за нашу "безопасность"", — написала жена пострадавшего Андрея Федорченко Ирина Федорченко в своем аккаунте социальной сети Facebook, указав, что ее мужу сломали руку в ходе инцидента.

Также, с обращением к службе безопасности стадиона, чиновникам и активной группе болельщиков киевского Динамо выступил спортивный комментатор Виталий Волочай.

"Детский День на НСК Олимпийском. О самом футболе писать не хочу, потому что нечего писать.

Напишу о матчдей. Потому что сегодня Динамо сделало день детей, всем болельщикам до 14 лет вход был свободный, поэтому детишек было действительно много. Вот и я в честь шестого дня рождения взял впервые в жизни на футбол своего крестника.

Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали "Динамо!", прекрасная погода и дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До 10-й минуты.

Потому что в этот момент представителям почтенных ультрас Динамо не понравилось, что из соседнего сектора им сделали замечание относительно вони от их файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же чуваков из этого сектора, перелезли в соседней и вместе начали ногами, руками бить 2-3 людей, которые там сидели, потом они понеслись дальше, к ним подтянулись еще 10 приятелей, и они дальше месили уже лежащих человек. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали, они просто стаей калечили трех болельщиков.

Конечно, как только появилась полиция эти воины бежали как мыши в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого бить. На простой сектор, в ДЕТСКИЙ ДЕНЬ.

Мой крестник в тот момент перестал смотреть футбол, он не мог оторваться от того что делается в 39-41 секторах, а потом спросил: "Крестный, а что эти дурачки делают, это же футбол?"

Вот и у меня вопрос. А что они делают?".

Очевидно, что инцидент не пройдет мимо внимания Дисциплинарного комитета УПЛ, и теперь НСК Олимпийский на домашних матчах киевского Динамо рискует попасть под санкции, связанные с частичным или полным закрытием трибун.