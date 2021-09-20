Украина

Наставник "моряков" Юрий Мороз раскритиковал своих подопечных за слабую игру в обороне.

Одесский Черноморец разгромно уступил луганской Заре в рамках матча восьмого тура украинской Премьер лиги.

Наставник одесситов Юрий Мороз подвел итоги проигранного поединка, заявив, что его команда слишком много пропускает.

Быстрый гол всегда дезориентирует команду, но я не скажу, что все было настолько трагически. Игра в обороне остается нашей ахиллесовой пятой. Пропускаем слишком легко. Ребята пытались держать удар, создавали моменты. И все-таки, повторюсь, в защите мы выглядим очень плохо.

У нас молодая команда. Ей нужно время. На фоне опытных футболистов "Зари" это особенно заметно. По самоотдаче претензий нет, но опыта не хватает", — сказал Мороз в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря — Черноморец.