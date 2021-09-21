Завершился второй поединок 1/16 финала Кубка Украины.
Игроки Металлиста, фото ФК Металлист Харьков
21 сентября 2021, 20:57
В поединке 1/16 финала Кубка Украины лидер Первой лиги, харьковский Металлист, принимал на своем поле черниговскую Десну из украинской Премьер-лиги.
Несмотря на то, что подопечные Александра Рябоконя минимально лидировали в счете после первого тайма благодаря голу Волошина, после перерыва харьковчанам удалось перевернуть ход противостояния в свою пользу.
Сначала вышедший на замену английский дебютант Кадим Харрис вернул равновесие в счете на 74-й минуте, а затем в преддверии финального свистка Мизюк забил победный для Металлиста гол и выбил Десну из турнира.
Металлист - Десна 2:1
Голы: Харрис, 74, Мизюк, 89 — Волошин, 45
Металлист (старт): Каневцев, Романюк, Шопин, Мизюк, Порох, Танчик, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Пидлепенець, Матеус.
Десна (старт): Роман Мисак, Хук, Ковтун, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Картушов (к), Волошин, Завийский, Евгений Селин, Дегтярев.