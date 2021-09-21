Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Украины-2021/22.

В поединке 1/16 финала Кубка Украины харьковский Металлист одержал волевую победу над черниговской Десной и вышел в следующий этап турнира.

Минимально уступая в счете по ходу встречи, подопечные Александра Кучера забили два мяча во второй половине второго тайма. Финальный свисток зафиксировал поражение Десны со счетом 1:2.

Обзор матча:

Металлист - Десна 2:1

Голы: Харрис, 74, Мизюк, 89 — Волошин, 45

Металлист (старт): Каневцев, Романюк, Шопин, Мизюк, Порох, Танчик, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Пидлепенець, Матеус.

Десна (старт): Роман Мисак, Хук, Ковтун, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Картушов (к), Волошин, Завийский, Евгений Селин, Дегтярев.