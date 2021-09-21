Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Украины-2021/22.
Фото: Металлист Харьков
21 сентября 2021, 22:57
В поединке 1/16 финала Кубка Украины харьковский Металлист одержал волевую победу над черниговской Десной и вышел в следующий этап турнира.
Минимально уступая в счете по ходу встречи, подопечные Александра Кучера забили два мяча во второй половине второго тайма. Финальный свисток зафиксировал поражение Десны со счетом 1:2.
Обзор матча:
Металлист - Десна 2:1
Голы: Харрис, 74, Мизюк, 89 — Волошин, 45
Металлист (старт): Каневцев, Романюк, Шопин, Мизюк, Порох, Танчик, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Пидлепенець, Матеус.
Десна (старт): Роман Мисак, Хук, Ковтун, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Картушов (к), Волошин, Завийский, Евгений Селин, Дегтярев.