Украина

Единственный гол Ольги Бойченко принес победу "желто-синим".

В рамках подготовки к квалификационному раунду ЧМ-2023 женская сборная Украины провела товарищеский поединок против команды Турции, который состоялся в Киеве на стадионе УТК им. Банникова.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Ольги Бойченко, которая на 13-й минуте успешно реализовала выход один на один.

Больше команды в этом поединке не забивали, а финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Натальи Занченко.

Напомним, что квалификационный раунд чемпионата мира 2023 года среди женщин стартует в октябре этого года. 21 и 26 октября украинки проведут два домашних поединка — со сборными Фарерских островов и Испании.

Завершать же игровой год сборная Украины двумя выездными матчами — с командами Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).

Украина — Турция 1:0

Гол: Бойченко, 13.

Украина: Бондарчук, Подольская (Шевчук, 88), Петрык (Корсун, 82), Калинина (Кочнєва, 71), Бойченко (Панцулая, 46), Шматко, Овдийчук (Кунина, 73), Апанащенко (к), Кравчук (Андрухив, 90+2), Химыч, Кравец.

Запасные: Герасимчук, Хаванская, Китаева, Басанская, Малахова.