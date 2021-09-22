Украина

Дончане имеют шансы понести потери в атакующей линии перед битвой за трофей.

Стремительно приближается момент начала поединка за Суперкубок между киевским Динамо и донецким Шахтером, поэтому командам впору уже проводить финальные этапы подготовки перед ответственным матчем на НСК Олимпийский.

В частности, "горняки" под руководством Роберто Де Дзерби накануне провели традиционную открытую тренировку, однако в их обойме наблюдалось отсутствие двух исполнителей из атакующей линии.

Бразилец Фернандо в последнее время активно задействовался в стартовом составе на матчи команды, а его соотечественник Дентиньо результативно помогал клубу выходами на замену.

Обоих футболистов в итоге не оказалось вместе с основной группой во время открытого для СМИ процесса работы, а также наблюдалось аналогичное отсутствие Анатолия Трубина.

В то же самое время, центральный защитник Сергей Кривцов вернулся к полноценной работе.

Напомним, что игра между киевским Динамо и донецким Шахтером пройдет сегодня, 22 сентября, а сейчас вы уже имеете возможность ознакомиться с нашим анонсом предстоящего поединка.