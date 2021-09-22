Украина

Главный тренер Десны Александр Рябоконь подвел итоги матча с Металлистом (1:2).

Накануне Десна уступила Металлисту со счетом 1:2 и вылетела из Кубка Украины.

"Была кубковая игра, соперник оказался настойчивее и вполне заслуженно прошел в следующий раунд. У соперника замены оказались намного продуктивнее, у Металлиста обострилась игра, особенно в атаке. Танчик здесь просто разорвал правый фланг", — цитирует Рябоконя официальный сайт Металлиста.

"Арбитр мог поставить пенальти в ворота Металлиста, я считаю. За игру рукой. От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал. Это единственный, наверное, такой судья в Украине, от которого постоянно ждешь какого-то непонятного отношения, особенно после нашей последней игры прошлого сезона с Мариуполем".

"Тогда он показал нам на ровном месте две красные карточки, поэтому данному арбитру я абсолютно не доверяю и ничего хорошего от него не ожидал. Но это никак не касается Металлиста. Металлист, еще раз подчеркну, во втором тайме смотрелся очень хорошо и заслуженно победил".

На нашем сайте доступен видеообзор матча Металлист — Десна.