Украина

Наставник Металлиста прокомментировал успех его команды в матче против Десны.

Черниговская Десна, как представитель украинской Премьер-лиги, накануне стала первой "жертвой" харьковского Металлиста на пути к финалу Кубка Украины. Команды встретились на стадии 1/16 финала, и представитель Первой лиги выбил более опытного соперника из розыгрыша данного турнира (2:1).

Металлист — Десна 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер Металлиста Александр Кучер рассказал о своих впечатлениях от увиденного в отчетной игре.

"Мы довольны победой. Играли с хорошим соперником, командой, которая сейчас занимает ведущие роли в украинском футболе, борется всегда за призовые еврокубковые места, поэтому играть было непросто. Да, ребята настраивались, вернее их даже не надо было сильно настраивать — для них это хороший мотиватор и раздражитель.

В первом тайме мы сыграли в чем-то плохо, было много волнения и переживания, немало брака в простых ситуациях. Теряли мяч, допускали неоправданные ошибки, из-за этого у наших ворот возникали проблемы, а команда соперника создавала моменты.

В перерыве поговорили, успокоили ребят, и все поменялось. Во втором тайме мы заиграли, забили два хороших мяча, поэтому ребята молодцы. Отдельно также хочу поблагодарить болельщиков, они тоже большие молодцы. Поддерживают, болеют, еще раз большое им спасибо.

Лично для меня, этот матч был и кубковой игрой на вылет, и экзамен против команды из УПЛ. Эти вещи взаимосвязаны. Мы идем от матча к матчу, нам неважно, кто против нас играет, всегда настраиваем команду только на победу. Конечно, учитывая то, что мы еще никогда не играли с командой Премьер-лиги — это для нас тоже было испытанием. Ребята также это понимали и готовились соответствующе. Я думаю, мы прошли это испытание с достоинством. На серию пенальти мы принципиально не рассчитывали.

Кадим Харрисхорошо вошел, забил. Для него это, прежде всего, будет эмоциональный подъем. Но есть принципы взаимодействия в нашей команде, ему все равно еще надо привыкать к коллективу, притираться. Я думаю, все будет нормально, ибо он хороший открытый парень, к тому же общительный. По моему мнению, проблем не возникнет.

Эта победа — наиболее памятная в моей карьере, но главное, чтобы она не была последней! Ребята много нервничали, переживали, и из-за этого в первом тайме было много ошибок в простых ситуациях, таких как приемы мяча, передачи. Поэтому мы теряли много мячей. В перерыве мы успокоили ребят, переговорили, сделали две замены. После этого игра пошла уже по нашему плану.

Следующий матч у нас против Кривбасса, поэтому я уже думаю исключительно о нем, а не о Шахтере и Динамо, которые могут стать нашими соперниками по следующему раунду", — подытожил наставник харьковчан.

Напомним, что матч Кривбасс — Металлист состоится 26 сентября, начало в 15:30 по киевскому времени.