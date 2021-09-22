Украина

Полузащитник Шахтера рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок.

Не так уж и много времени остается до старта главного поединка сегодняшнего футбольного вечера — матча на НСК Олимпийский за Суперкубок Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером.

Шахтер — Динамо. Накануне

В преддверии матча против принципиальных соперников, полузащитник "горняков" Георгий Судаков поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния и рассказал о состоянии своей команды перед данной игрой.

"Без преувеличений: Роберто Де Дзерби — специалист высокого уровня. Как у бывшего футболиста, у него замечательное понимание игры. Отметил бы и изменения в тренировочном процессе, где открыл для себя много нового.

Вижу, что под впечатлениями и украинские тренеры. Обратил внимание, когда находился на сборах с молодежной сборной Украины, что Ротань в тренировочном процессе несколько моментов перенял у Роберто Де Дзерби. Считаю, это можно уже воспринимать, как своеобразный комплимент для итальянского специалиста.

Удается нам завоевать трофеи или нет, но давление на команду есть всегда. Сам факт, что прошлый сезон завершили без трофеев, служит дополнительным стимулом в матче с Динамо — необходимо прервать неудачную серию и порадовать болельщиков победой. Все хотят почувствовать вкус победы, а команде это придаст уверенности в дальнейшей борьбе.

Ни для кого не секрет, что матчи против Динамо всегда имеют особое значение. В поединке за Суперкубок результат будет на первом месте, ведь победа будет для нас имеет очень важное значение.

Не стал бы выделять только встречу с Динамо в контексте особого внимания болельщиков, ведь поддержка 12-го игрока для нас имеет значение во всех без исключения матчах. Зрители на трибунах — это своеобразный стимул, который придает нам уверенности и мотивации на поле.

В новом футбольном году перед собой уже успел поставить несколько целей. Уже второй сезон нахожусь работаю с первой командой. Хочется закрепиться в основе и начинать матч в составе с первых минут не только в чемпионате Украины, но и в Лиге чемпионов", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Динамо Киев — Шахтер состоится 22 сентября, начало в 21:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.