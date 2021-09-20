Украина

Нападающий Миная вновь попал в неприятную ситуацию.

Минай в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины отправился в гости к Ворскле и потерпел поражение.

Нападающий минайцев Евгений Селезнев успел отметиться в негативном ключе — опытный футболист в перерыве продемонстрировал средний палец в сторону трибун.

Это далеко не первый раз, когда Селезнев попадает в скандальную ситуацию. Ранее он оказался единственным без патриотической нашивки на футболке, а также повздорил с Караваевым в подтрибунном помещении.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворсклы против Миная.