Украина

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Донецкий Шахтер в матче за Суперкубок Украины разгромил киевское Динамо со счетом 3:0.

Дублем в данном противостоянии отметился Лассина Траоре, а еще один гол на свой счет записал Алан Патрик.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Шахтер — Динамо Киев 3:0

Голы: Траоре, 30, 54, Алан Патрик, 61.



Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67) — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 78) — Марлос (Соломон, 67), Алан Патрик, Педриньо (Конопля, 88) — Траоре (Сикан, 78).



Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 66), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 66) — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70) — Супряга (Гармаш, 66).



Предупреждения: Алан Патрик, Марлон, Кривцов, Педриньо — Буяльский, Де Пена, Шапаренко, Сирота, Цыганков, Забарный