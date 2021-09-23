Украина

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке за Суперкубок.

Подопечные Роберто Де Дзерби в этой игре уверенно сумели претендовать на статус "clinical finishers", так как отношение созданных и реализованных голевых моментов у них было на достаточно высоком уровне. Трудно сказать, переиграл ли в тактическом плане Шахтер своих принципиальных оппонентов, но в том, что "горняки" мастерски ловили Динамо на быстрых контратаках, не приходится сомневаться. Ранее, мы видели подобную тактику от самих "бело-синих", но на этот раз они оказались обезоруженными и в итоге лишились одного из своих трофеев.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 7,0. Голкипер дончан был хорош при завершающих ударах от соперников с близкой дистанции, благодаря чему его команда и сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. В сторону опытного Пятова часто летят стрелы критики из-за его возраста, но в условиях, когда Трубин вылетел из-за травмы, ворот "горняков" оказались под надежной опекой в ответственном поединке.

Додо — 6,5. Как показалось на общем плане, правый защитник Шахтера сумел выиграть очное противостояние против Миколенко на своем фланге, а с Де Пеной, пусть иногда и возникали некие трудности, но в конечном итоге также удалось совладать. Додо играл не без привычных для него потерь в концентрации в эпизодах на оборону, но его действия в голевой атаке на 30-й минуте позволили закрыть глаза на эти погрешности.

Марлон – Николай Матвиенко — 6,5. Пара центральных защитников — эта зона у команды Де Дзерби в новом сезоне вызывает наибольшее количество колких вопросов, однако в противостоянии против Динамо связка Марлона и Матвиенко отыграла если не идеально, то хотя бы обошлась без присущих грубых ошибок в позиционной опеке. Николаю в этом контексте, так и вовсе, приходилось бороться с последствиями демонстрации навыков карате со стороны Исмаили практически от самого стартового свистка. Но ничего, с перемотанной головой защитник сборной Украины редко, когда проигрывал эпизоды один в один.

Исмаили — 7,0. На счету левого защитника Шахтера после этой игры успешный рывок в контратаку под второй забитый его командой мяч, который, во многом, предрешил исход противостояния. Исмаили в отчетный вечер можно было только пожурить за нанесенную Матвиенко травму, а в остальных ключевых эпизодах игры он был там, где требовала ситуация.

Майкон — 7.0. Качественный матч от одного из опорных полузащитников Шахтера будто бы увенчал удачный отбор мяча от Сидорчука перед третьим забитым голом его команды. Бразилец не особо был задействован в передней линии, но стабильностью успешных противостояний против игроков Динамо перед своей штрафной позволял команде преодолевать наиболее тяжелые моменты встречи.

Тарас Степаненко — 6,5. Украинского опорного полузащитника номинальных хозяев поля под конец матча решили заменить, дабы не усугубить последствия повреждения, которое Степаненко получил по ходу второго тайма. Опытный футболист сыграл так, как и полагается его статусу, а однажды даже был близок к голу, но мяч предательски повстречался со штангой после его удара. Тарас сыграл стабильно, благодаря чему полностью выполнил указания своего главного тренера.

Марлос — 6,0. Скорее всего, для украинца этот матч за Суперкубок окажется последним за период выступлений в составе донецкого Шахтера. Возрастной исполнитель тепло принимал поздравления с успехом на скамейке запасных после финального свистка, однако в саму игру внес вклад лишь в виде периодически успешных попыток протащить мяч на дриблинге к чужой штрафной.

Алан Патрик — 7,5. Уж такого плана игрок бразилец Шахтера, что даже в далеко не самом ярком для себя поединке способен оформить результативное действие, которое затем будет активно обсуждаться после финального свистка. На счету Патрика в противостоянии против Динамо оказался подписанный приговор для соперников, хотя в предыдущих ситуациях, возникавших по ходу встречи, его действия не всегда приводили к обострению ситуации.

Педриньо — 7,0. Под плотной опекой со стороны соперников, бразилец был малозаметен непосредственно перед чужими владениями, однако неплохо разгонял атаки своей команды из глубины, что было четко заметно во время второго взятия ворот со стороны Шахтера. По большому счету, опека Педриньо была одним из тех немногих компонентов, которые команде Луческу удалось реализовать по ходу всего поединка.

Лассина Траоре — 8,0. Форвард донецкого Шахтера сделал все то, ради чего его и приобретали в межсезонье от амстердамского Аякса. У Траоре было два полноценных голевых момента, и из каждого из них он сумел выжать максимально успешное завершение. В противостоянии с габаритным Забарным Лассина тоже был достаточно неплохо, но контакты непосредственно в чужой штрафной редко оставались на его счету.

Сергей Кривцов — 6,0. Центральный защитник вышел на поле под конец игры с сопутствующими перестроениями от линии обороны команды Де Дзерби, и точно можно сказать, что не нарушил целостность защиты Шахтера. Кривцову даже удалось сыграть в самоотверженном стиле в одном из эпизодов с ударом от Буяльского из центра штрафной, а ворота его команды так и остались нетронутыми до финального свистка.

Манор Соломон — 5,5. Израильтянин при своем появлении на поле под конец матча мог воспользоваться моментом, и отправиться добивать уступавшего в три мяча соперника, однако сыграл в скромном стиле, и практически ничем не сумел запомниться.

Маркос Антонио, Даниил Сикан, Ефим Конопля — тренерские решения Де Дзерби в финальном отрезке поединка были больше похожи на попытку встряхнуть уже "сделанную" его командой игру, которая плавно подходила ко своему завершению. Впрочем, реальными предложениями вышедшие на поле после 75-й минуты футболисты так и не отметились.