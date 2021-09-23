Украина

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке за Суперкубок.

Неожиданная проблема с поддержанием интенсивности атак сразу после стартового свистка со стороны футболистов команды Мирчи Луческу во многом предопределила их итоговое поражение. Динамо сыграло в далеко не самый плохой футбол в своем исполнении, но настолько много проблем при построении атак со стороны "бело-синих" в новом сезоне еще не приходилось видеть. Неудача в игре против принципиального соперника, безусловно, ударит по психологии команды, однако под волну критики после встречи на НСК Олимпийский она точно не попадет — футбол был не выдающимся, но и провалом во всех компонентах назвать номинальных гостей точно нельзя.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо Киев в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Денис Бойко — 4,0. Шахтер нанес в створ ворот соперников суммарно шесть ударов, из которых три оказались в итоге забитыми мячами, н винить голкипера Динамо в тех ситуациях было бы необоснованной затеей. Бойко не особо нагружали работой по ходу поединка, поэтому впечатления от его игры могли составить только эпизоды, когда команда провалилась в обороне как одно целое.

Томаш Кендзера — 4,5. Поляк совершил несколько привычных для него рейдов в атаки по флангу, которые завершались прострелами точно в ноги партнерам, но вот завершать эти эпизоды те как-то не спешили. Кендзера сыграл нормальный поединок, и лишь раз через его зону прошел опасный выпад имени Исмаили, что привело ко второму голу Шахтера. Под конец матча Томаша заменил Караваев.

Илья Забарный — Александр Сирота — 5,0. Пара центральных защитников у Динамо сыграла не самый плохой поединок, пусть и итоговый счет на табло не особо поддерживает этот тезис. Забарный и Сирота, с переменным успехом, контролировали передвижения Траоре в опасной зоне, а в ситуациях с пропущенными голами их можно было уличить только лишь в пассивном сопровождении прорывавшегося ко штрафной Патрика при третьем результативном ударе Шахтера.

Виталий Миколенко — 5,0. Левого защитника Динамо в первой половине матча удачно убрал на замахе Додо, после чего Шахтер забил свой первый гол, а сам эпизод наложил отпечаток на неплохой старт поединка в исполнении Миколенко. Участие в атаке со стороны Виталия было регулярным, однако партнеры по команде также не особо спешили отмечаться обострением, после его фирменных передач с фланга.

Сергей Сидорчук — 4,0. В отличии от предыдущих встреч между Шахтером и Динамо, на этот раз активности Сидорчука явно не хватало для полноценного поддержания атак команды, а в его зоне ответственности в оборонительной линии соперники предпочитали быстро расставаться с мячом, поэтому зацепиться за отбор также было проблематично. Сюда же можно отнести и результативную ошибку на чужой половине, после которой соперники убежали забивать свой третий гол. Сергей в том эпизоде не успел принять решение, и это было характерно для всей его игры в этом матче.

Виктор Цыганков — 5,0. Очередной матч-вызов для лидера атак киевского Динамо, и в очередной раз фанатов команды будет сложно уличить в удовлетворенности игрой Цыганкова. Виктор не успел на добивание, после попадания Супряги в штангу еще в начале матча, после чего имел несколько эпизодов для завершения атак собственными усилиями, но на голевую добычу его команды это никак в итоге не повлияло.

Николай Шапаренко — 5,0. По большому счету, тоже самое, что мы говорим о Цыганкове, можно смело отнести и к Шапаренко. Николай, на данный момент, является одной из ключевых фигур в составе своей команды, но в матче против Шахтера не запомнился ничем. Это совершенно не значит, что действия полузащитника на поле отсутствовали или имели плохое качество исполнения, просто в матчах подобного уровня персоналии должны выходить на передний план.

Виталий Буяльский — 5,0. Свой голевой шанс абсолютный лидер киевлян в начале матча благополучно упустил, после чего оппоненты больше не позволяли ему оставаться в одиночестве в опасной близости к воротам Пятова. Буяльский продолжал работать в прессинге в паре с Супрягой, а затем и с Гармашем, после этого, однако отличиться голевым действием в очередном матче со своим участием не сумел.

Карлос Де Пена — 4,5. Уругваец отметился нервным поведением в конце первого тайма, и после этого нам практически не приходилось наблюдать за его действиями в оставшееся время до логичной заменой на Витиньо. Отметим лишь, что был эпизод с участием Де Пены в чужой штрафной после перерыва, но сейв Пятова предрешил исход эпизода.

Владислав Супряга — 5,0. Вопреки ожиданиям многих, украинскому форварду доверили место на острие атаки Динамо, и пробей Супряга чуть правее от штанги в начале матча, поток критики в его адрес, если не остановился бы, то точно стал меньше. А так, мы получили очередной матч в исполнении Владислава, который начал достаточно агрессивно, но постепенно затерялся на общем плане.

Денис Гармаш — 5,0. Полузащитник уверенно вошел в игру на финальный ее отрезок, и даже собственными усилиями успел создать для себя момент с завершающим ударом, однако угодил лишь в сетку с внешней стороны. В сухом остатке, можно сказать, что Гармаш имел ровно такую же эффективность в своих действиях, как и замененный им Супряга, но при этом ситуация на поле, в которую попал Денис, была куда менее благосклонной для его команды.

Александр Андриевский — 4,5. Выход более креативного игрока в центр поля Динамо особого успеха так и не получил. Андриевский ничем запоминающимся так и не отметился, хотя очевидно, что Луческу выпускал его ради опасных первых передач.

Александр Караваев — 5,0. Луческу решил освежить свой правый фланг за счет выхода настроенного на атакующие действия Караваева под конец игры, и Александр был близок к тому, чтобы отплатить своему главному тренеру за оказанное доверие голевым прострелом. Однако, как и в ситуации с Кендзерой, непосредственно в чужой штрафной поддерживать старания футболиста так никто и не вызвался.

Витиньо — 5,0. Выход бразильца в качестве последней замены от Луческу в данной игре был попыткой авантюрного решения, об эффективности которого можно судить по фактическому отсутствию результативных изменений в счете на табло. Витиньо пытался периодически выскакивать на завершение передач партнеров в штрафную, но своего голевого момента так и не дождался.