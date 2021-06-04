Украина

Экс-коуч закарпатского клуба рассказал о конфликте с форвардом.

Бывший тренер Миная Василий Кобин признался, что во время руководства командой между ним и форвардом Артемом Милевским случился конфликт.

"Мы проиграли матч Александрии со счетом 0:3. Все говорили, как молодой тренер с таким опытным игроком. Был инцидент у Колоса и Селезнева, был у Шахтера и Тайсона, был и у меня с Милевским. Это была 80-я минута, мы проигрывали 0:3, я начал делать замены, вышли молодые ребята. И я хотел выпустить Артема, чтобы он своим опытом помог этим молодым игрокам. Мне, конечно, не понравилась реакция.

Если бы это было один на один, а так это же на скамейке было. И не так было, что он сказал, что не хочет выходить. Артем сказал: "Васильевич, для чего я буду выходить? Игра уже проиграна". Хотя мне это не понравилось. Я противник того, чтобы игроки так поступали".

"На следующий день мы созвонились и обсудили это. Здесь есть две стороны. Я хотел, чтобы он вышел и подсказал молодым игроком, а он это воспринял как обиду, поражение, мол, игрок с таким именем не должен выходить на 80-й минуте. Мы все люди, у нас разные характеры. Действительно, такая ситуация была. Мы пообщались.

Но моя позиция была в том, чтобы его не было в команде. Сразу после этого инцидента моя позиция была в том, чтобы Артем покинул команду. Если человек не выходит на 10 минут, значит, он нам не поможет и в следующих матчах. Это не есть правильно. Но он остался в команде, мы нормально работали.

Руководство у меня спросило, что случилось. Я сказал. И руководство меня уговорило в том, что пройдет время, я сейчас на эмоциях. Артем мне позвонил на следующий день, мы просто не поняли друг друга. Но я начал смотреть на человека немного по-другому. Не скажу, что все было идеально, но на тренировках он отдавался, работал, но однако к человеку было уже недоверие", — сказал Кобин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Василий Кобин руководил Минаем с 2019 по март 2021 года. Клуб по итогам минувшего сезона занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.