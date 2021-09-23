Украина

КДК УАФ вынес наказания по нарушениям в чемпионате Украины.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес свой вердикт по поводу эпизодов, имевших место во время матчей 8-го тура УПЛ.

Игрок ФК Минай Евгений Селезнев отстранен на два матча за демонстрацию неприличного жеста болельщикам во время матча против Ворсклы.

Сам нападающий уже извинился за свое поведение.

За драку, устроенную ультрас во время матча против Александрии, ФК Динамо обязан ближайшие два домашних матча чемпионата провести с закрытыми секторами 41 и 43 и заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.

Также к Динамо применено условное проведения домашнего матча без зрителей до конца сезона-2021/22.