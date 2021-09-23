Украина

Состав азовцев пополнился двумя легионерами.

Мариуполь подписал контракты с полузащитником национальной сборной Северной Македонии Стефаном Спировски и хорватским защитником Петаром Босанчичем — сообщил офциальный сайт клуба.

Оба футболиста подписали контракты до конца сезона-2021/22.

25-летний Босанчич за свою карьеру выступал за Солин, Хайдук, Сесвет и Истру 1916. Провел 3 матча (1 гол) за молодежную сборную Хорватии.

31-летний Спировски выступал за Пелистер, Борац, Берое, Вардар, Ференцварош, Хапоэль Т-А и АЕЛ. Провел 41 матч (1 гол) за национальную сборную Северной Македонии.