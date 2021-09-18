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Наставник "горняков" поделился своими мыслями после игры с Мариуполем.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромную победу своей команды в матче восьмого тура УПЛ против Мариуполя (5:0).

"Очень много сегодня играло молодых футболистов, которые раньше играли меньше, чем другие. Но они будущее Шахтера. Цели клуба, чтобы молодые футболисты, такие как Конопля, Судаков, Мудрик и Корниенко – прогрессировали.

Если Шахтер хочет опять стать грандиозным клубом, как раньше, то это правильный момент, чтобы эти ребята улучшали свой уровень через эти матчи.

Я очень доволен тем, как они играли. Все ситуации, которые мы пробуем во время тренировок, они выполняли до последней секунды. Возможно в первые минуты было не очень, но потом все очень хорошо сыграли.

Травмированные игроки? У нас есть еще четыре дня до Суперкубка. Футболисты, которые играют в Шахтере, должны знать, что до середины декабря мы играем каждые три дня, поэтому все должны быть готовы.

Цель Шахтера – быть ураганным даже против Мариуполя. Конечно, нужно время. Нужно создать новый менталитет в команде, особенно создать новую философию игры, для этого нужно время, потому что у нас много молодых футболистов. Все сразу сложно получается.

Наша цель – играть против сильных команд так, как мы атаковали сегодня. Но и быть готовыми играть надежно в обороне", - сказал Де Дзерби в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Мариуполь — Шахтер.