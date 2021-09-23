Футболист уже почти восстановился после травмы.
Оливье Жиру, Getty Images
23 сентября 2021, 22:55
Нападающий Милана Оливье Жиру на финальной стадии восстановления после травмы. Об этом сообщает Sportmediaset.
Футболист уже вернулся в общую группу игроков и может сыграть против Специи в рамках Серии А.
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Последние две игры против Ювентуса и Венеции он пропустил из-за повреждения.
Отметим, что матч Специя — Милан состоится 25 сентября и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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