Украина

Футболист уже почти восстановился после травмы.

Нападающий Милана Оливье Жиру на финальной стадии восстановления после травмы. Об этом сообщает Sportmediaset.

Футболист уже вернулся в общую группу игроков и может сыграть против Специи в рамках Серии А.

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Последние две игры против Ювентуса и Венеции он пропустил из-за повреждения.

Отметим, что матч Специя — Милан состоится 25 сентября и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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