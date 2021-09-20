Италия

Некоторые футболисты, однако, пополнили лазарет.

Некоторые футболисты Милана начал сезон-2021/22 с травм. На данный момент лазарет клуба составляет семь футболистов.

Как сообщает MilanNews, трое из них: Симон Кьяер, Оливье Жиру и Златан Ибрагимович приступили к тренировкам, правда пока индивидуальным. Жиру уже бегает, а Ибрагимовичу нужно еще немного времени.

Защитник Давиде Калабрия почувствовал боль в правом бедре, что стало причиной его отсутствия в матче против Ювентуса.

Новичок клуба Жуниор Мессиас продолжает индивидуальную программу по восстановлению своего физического состояния.

У французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко проблемы с ахиллом. Он проведет новые тесты на следующей неделе.

То же самое и с Раде Круничем, который получил травму правой голени во время матче за сборную Боснии. Однако он идет на поправку.

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