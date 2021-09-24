Украина

Наставник ровненского клуба поделился своими эмоциями после игры с Оболонью.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Украины против киевской Оболони (1:0).

"Оболонь произвела приятное впечатление своей бойцовской натурой, агрессивностью в наступлении. Чтобы взять верх, пришлось приложить немало усилий. Хотя справедливости ради следует уточнить, что по сравнению с последним календарным матчем в чемпионате мы провели сразу семь замен. И радует, что игроки, скажем так, ротации не подвели.

Кстати, второй тайм после удаления Михаила Гечева Вересу пришлось играть в меньшинстве, однако это не выбило моих подопечных из колеи, а только заставило мобилизоваться. Когда же в конце поединка мы добавили обороты, то хозяева оказались к этому не готовы.

В одной из атак Михаил Шестаков заработал пенальти, и хотя его первый удар с 11-метровой отметки вратарь пивоваров парировал, наш нападающий первым оказался на добивании.

Конечно, я рад за подопечных, а больше всего – за Шестакова, ведь перед матчем стало известно, что жена подарила ему сына. И он отметил это событие победным голом.



С кем бы хотелось встретиться в следующем раунде – об этом еще не думал, потому что на очереди – важное противостояние с Шахтером в чемпионате УПЛ. Но я не скрываю, что очень хочется подойти к почетному трофею поближе", — приводит слова Вирта пресс-служба УАФ.

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