Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Ворскла одержала минимальную победу в гостевом поединке с Колосом, который прошел в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

На 29-й минуте игрок коваливского клуба Вячеслав Чурко не реализовал пенальти, а уже на 36-й минуте хавбек полтавчан Оливье Тилль отметился забитым мячом, который в конечном итоге и принес актив Ворсклы три набранных очка.

Обзор матча:

Колос — Ворскла 0:1

Гол: Тилль, 36

Колос: Фесюн, Гавриш, Черноморец, Новак (Сичинава, 76), Петров, Богданов (Задоя, 53), Ильин, Милько (Нуриев, 86), Чурко, Ренан Абнер (Костышин, 46), Лысенко.

Ворскла: Ризнык, Чеснаков (Челядин, 27), Пердута, Яворский, Тамм, Скляр, Кане, Тилль, Пуцлин, Ранжел, Степанюк (Якубу, 86).

Предупреждения: Ренан Абнер, Петров — Степанюк, Ризнык

На 29-й минуте Чурко (Колос) не реализовал пенальти.