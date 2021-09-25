Украина

Руководство турецкого клуба уже связалось с агентом футболиста Вадимом Шаблием.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в турецком чемпионате. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, в услугах 22-летнего украинца заинтересован турецкий Трабзонспор, руководство которого уже связалось с агентом игрока Вадимом Шаблием.

Судьба дальнейших переговоров будет зависеть от самого Миколенко, который должен решить интересно ли ему такое предложение или нет.

Виталий рассматривается как альтернатива Исмаилу Кейбаши, который не пользуется доверием у главного тренера команды Абдуллу Авджи.

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