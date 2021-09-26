Украина

Тренер Мариуполя прокомментировал поражение от Александрии.

Остап Маркевич считает, что в матче против Александрии его команда не смогла продемонстрировать все свои сильные качества.

"Я связываю этот результат с жестким игровым графиком, который не дает нам продемонстрировать свои сильные качества, – цитирует тренера официальный сайт Мариуполя. – В среду мы играли в Кубке Украины в Луцке, вынуждены были играть дополнительное время, плюс тяжелый переезд — 12 часов на автобусе".

"Но в любом случае такие игры отдавать нельзя. Во втором тайме мы наладили игру. Есть и позитивные, и негативные моменты. Проведем работу над ошибками и исправим ситуацию в следующих играх".

После девяти сыгранных матчей Мариуполь набрал 4 очка и занимает последнее место.