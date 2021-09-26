Украина

Тренер Александрии прокомментировал победу над Мариуполем.

Юрий Гура считает, что в девятом туре УПЛ его команда не до конца восстановилась после матча против Динамо, а Мариуполь пребывал на подъеме после кадрового усиления.

"Тяжелая получилась игра, – цитирует тренера Александрии официальный сайт Мариуполя. – Мариуполь — молодая команда, плюс к ним накануне еще подъехали балканцы".

"Мы хорошо изучили этих новичков, хотя не рассчитывали, что они выйдут сразу в стартовом составе, ведь успели потренироваться с командой каких-то 30 минут".

«Нам было тяжело, поскольку в игре с Динамо отдали все силы и еще не полностью восстановились. Радует, что создавали моменты. Жаль, что не удается все реализовать".

После девяти сыгранных матчей Александрия набрала 17 очков и занимает четвертое место в УПЛ.