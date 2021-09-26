Украина

Футболист поразмышлял о будущем.

Бывший нападающий сборной Украины, киевского Динамо и других клубов Артем Милевский принял решение завершить карьеру.

Футболист в интервью программе Профутбол поделился планами на ближайшее будущее.

Завершивший: самые памятные моменты в карьере Артем Милевского

"Что дальше? Есть YouTube-канал Миля. И главное для себя выбрать правильный путь теперь. Тренерская работа? Пока нет, но жизнь покажет", — рассказал Милевский.

Напомним, Милевский на своем YouTube-канале написал письмо себе молодому, где и рассказал, что принял решение "повесить бутсы на гвоздь".

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