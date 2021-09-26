Украина

Футболист признался, что не считает себя легендарным игроком.

Бывший нападающий сборной Украины, киевского Динамо и других клубов Артем Милевский рассказал, когда решил завершить карьеру и признался, что получал письма с поддержкой.

"Решение было принято давно. Мы понимали, что после Миная это будет конец, но объявили позже. Мне было уже тяжело, хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит, эпоха уходит. Я не думал, что будет столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно.

Легенда? Легенды — это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так — после них. Рекорд Селезнева? Я как раз говорил с Жекой. Спросил — побьешь рекорд по голам в чемпионате Украины? Он сказал, что будет тяжело, переживает. У меня никогда рекордов особых не было", — сказал Милевский в интервью программе Профутбол.

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