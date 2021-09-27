Украина

Наставник Десны прокомментировал неудачу его команды в матче против Металлиста 1925.

Черниговская Десна в домашнем поединке девятого тура украинской Премьер-лиги неожиданно уступила харьковскому Металлисту 1925, пропустив по голу в начале каждого из таймов (1:2).

Десна — Металлист 1925 1:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "северян" Александр Рябоконь, после завершения поединка, прокомментировал игру своей команды в данной дуэли.

"Вышли из раздевалки — 0:1, вышли на второй тайм — снова пропустили. Даже непонятно было, как эти мячи влетают, от кого, что делают защитники при этом. У нас существует проблема в этой зоне.

Создавали достаточно. В первом тайме могли забивать, было несколько эпизодов, когда вскрывали фланги, были удары, индивидуально что-то пытались решить. Моменты были. Реализация? Реализация — это наша вечная проблема, что о ней можно еще сказать? У всех команд все одинаково в этом плане", — подытожил украинский наставник.

В следующем туре черниговская Десна проведет гостевой матч против луганской Зари.