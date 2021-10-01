Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.
ФК Шахтер
01 октября 2021, 13:18
Начиная с пятницы по воскресенье (1-3 октября) пройдут поединки десятого тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, центральный матч тура между киевским Динамо и донецким Шахтером обслужит Александр Шандор из Львова. Его ассистентами будут Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко. Резервным рефери назначен Игорь Пасхал. С системой ВАР будет работать Екатерина Монзуль, который будет помогать Марина Стрелецкая.
Все назначения:
1 октября, пятница
19:30 — Мариуполь — Рух - Алексей Деревинский (Хмельницкий)
2 октября, суббота
14:00 — Колос — Черноморец — Ярослав Козык (Мукачево)
17:00 — Львов — Днепр-1 — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)
19:30 — Ворскла — Ингулец — Сергей Бойко (Киевская область)
3 октября, воскресенье
14:00 — Верес — Александрия — Евгений Арановский (Киев)
17:00 — Заря — Десна — Андрей Коваленко (Полтава)
Арбитр ВАР — Максим Козыряцкий (Запорожье)
17:00 — Металлист 1925 — Минай — Виталий Романов (Днепр)
19:30 — Динамо — Шахтер — Александр Шандор (Львов)
Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)
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