Украина

Команды УПЛ узнали арбитров на ближайший тур чемпионата Украины.

Начиная с пятницы по воскресенье (1-3 октября) пройдут поединки десятого тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, центральный матч тура между киевским Динамо и донецким Шахтером обслужит Александр Шандор из Львова. Его ассистентами будут Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко. Резервным рефери назначен Игорь Пасхал. С системой ВАР будет работать Екатерина Монзуль, который будет помогать Марина Стрелецкая.

Все назначения:

1 октября, пятница

19:30 — Мариуполь — Рух - Алексей Деревинский (Хмельницкий)

2 октября, суббота

14:00 — Колос — Черноморец — Ярослав Козык (Мукачево)

17:00 — Львов — Днепр-1 — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)

19:30 — Ворскла — Ингулец — Сергей Бойко (Киевская область)

3 октября, воскресенье

14:00 — Верес — Александрия — Евгений Арановский (Киев)

17:00 — Заря — Десна — Андрей Коваленко (Полтава)

Арбитр ВАР — Максим Козыряцкий (Запорожье)

17:00 — Металлист 1925 — Минай — Виталий Романов (Днепр)

19:30 — Динамо — Шахтер — Александр Шандор (Львов)

Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)

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