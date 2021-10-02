Украина

Полузащитник Руха прокомментировал успех его команды в игре против Мариуполя.

В десятом туре украинской Премьер-лиги львовский Рух удачно съездил в гости к Мариуполю, обыграв соперников на их поле со счетом 2:0.

Мариуполь — Рух 0:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "желто-черных" Юрий Климчук, на счету которого оказался один из забитых мячей, рассказал о своих впечатлениях от игры команд в этот вечер.

"Сегодня очень хорошо сыграла вся команда, поэтому каждый наш игрок сегодня — самый лучший. Второй гол? В таких моментах нужно оценивать саму ситуацию. Я увидел, что голкипер перекрывал центр, поэтому пробил в ближний угол.

Дорога в Мариуполь была очень длинной — 1200 километров. Было тяжело, но мы справились с этим", — подытожил футболист.

В следующем туре львовский Рух сыграет дома против петровского Ингульца.