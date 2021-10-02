Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и петровский Ингулец.

Субботняя часть поединков десятого тура украинской Премьер-лиги завершится противостоянием в Полтаве, где местная Ворскла будет принимать петровский Ингулец.

Юрий Максимов, на фоне победы над ковалевским Колосом (1:0), полностью сохранил состав своей команды.

Сергей Лавриненко, после ничьей против одесского Черноморца (1:1), решил доверить место в центре поля Плохотнюку, в то время как Бартулович сыграет на левом фланге полузащиты.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Тамм — Пердута, Скляр, Тилль, Пуцлин, Кане — Степанюк, Рангел.

Запасные: Ткаченко, Пешич, Челядин, Вакула, Кушниренко, Бондаренко, Коджови.



Ингулец: Шуст — Поспелов, Салем, Ковалев — Асмелаш, Полегенько, Запорожец, Шарай — Бартулович — Ситало, Плохотнюк.