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Наставник Ворсклы прокомментировал победу над Ингульцом.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле одержала уверенную победу над петровским Ингульцом (3:0).

Ворскла — Ингулец 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "зелено-белых" Юрий Максимов оценил действия своей команды в данном поединке.

"Должен сказать, что команда играла на высоком уровне оба тайма. Не было ни к кому каких-то замечаний, все старались. У соперников тоже вполне хорошая команда. Играют от обороны, защита дисциплинирована, выходят в контратаки, футболисты у них хорошие, играющие. Есть молодежь, опытный футболисты. Эта команда сыграла и против лидера, Динамо, на выезде 1:1 — это же о чем-то говорит?

Я считаю, что мы забили первый гол с помощью наших стараний, поэтому стало чуть полегче. Могли сыграть и 1:1. Единственное, что вызывало у меня опасения, это наше желание садиться в оборону сразу после забитого гола. Нет, чтобы продолжать… забивать второй, третий. Так могли и вничью в итоге сыграть, но нет, повезло, забили и второй, и третий".

Также, украинский специалист рассказал о причинах отсутствия в заявке на игру ганского защитника Якубу: "Якубу сегодня не было в заявке не потому, что он допустил ошибку в прошлой игре. Все ошибаются. Он получил на тренировке очень серьезную травму. Спину дернул. Он — резкий футболист, и была такая ситуация, что он пошел играть в мяч. Сейчас лечится, не знаю: две недели, три недели ему понадобится на возвращение".

Ответил Максимов также и на вопрос о "фартовости" нового комплекта домашней формы для его команды: "По поводу новой формы могу сказать, что не я ее заказывал. Фартовая? Какую заказали, в такой и будем играть"

Кроме того, украинский специалист поделился впечатлениями от выхода на замену испанского нападающего Амилькара Коджови: "Что касается Амилькара, то мы всегда даем шанс молодежи проявить себя. Есть футболисты, которые этим шансом пользуются, есть те, которые нет. Кто воспользуется — остается в команде. Будем стараться с ним работать. Он прибавляет. Мы ездим смотреть на дубль, отмечаем удачно сыгравших, и для поощрения берем их в запас на игру основной команды".

А вот об украинском форварде Адеринсоле Эсеоле Максимов уже был более критичного мнения: "Что вы все Эсеола-Эсеола? Давайте уже о нем забудем".

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет гостевой поединок против Александрии.