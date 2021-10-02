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Ворскла - Ингулец, УПЛ
02 октября 2021, 22:22
Полтавская Ворскла в матче десятого тура украинской Премьер-лиги на своем поле уверенно обыграл Ингулец из Петрово (3:0).
Победу команде Юрия Максимова принес оформленный дубль в исполнении Оливье Тилля, а еще один мяч забил Рангел, открывший счет в середине второго тайма.
Обзор матча:
Ворскла — Ингулец 3:0
Голы: Рангел, 66, Тилль, 77, 84.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Тамм — Пердута, Скляр (Пешич, 88), Тилль (Коджови, 89), Пуцлин, Кане (Челядин, 78) — Степанюк, Рангел.
Ингулец: Шуст — Полегенько, Поспелов (Козак, 83), Салем, Ковалев, Асмелаш — Шарай, Бартулович (Шишка, 83), Запорожец — Плохотнюк (Гопей, 83), Ситало.
Предупреждения: Пуцлин — Бартулович, Шарай.