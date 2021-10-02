Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Полтавская Ворскла в матче десятого тура украинской Премьер-лиги на своем поле уверенно обыграл Ингулец из Петрово (3:0).

Победу команде Юрия Максимова принес оформленный дубль в исполнении Оливье Тилля, а еще один мяч забил Рангел, открывший счет в середине второго тайма.

Обзор матча:

Ворскла — Ингулец 3:0

Голы: Рангел, 66, Тилль, 77, 84.



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Тамм — Пердута, Скляр (Пешич, 88), Тилль (Коджови, 89), Пуцлин, Кане (Челядин, 78) — Степанюк, Рангел.



Ингулец: Шуст — Полегенько, Поспелов (Козак, 83), Салем, Ковалев, Асмелаш — Шарай, Бартулович (Шишка, 83), Запорожец — Плохотнюк (Гопей, 83), Ситало.



Предупреждения: Пуцлин — Бартулович, Шарай.