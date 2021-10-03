Украина

Завершился очередной матч УПЛ.

В 10 туре Украинской Премьер-Лиги Минай пожаловал в гости к Металлисту 1925.

Футболисты Миная приехали в Харьков по сути без тренера, ведь накануне руководство закарпатской команды отправило в отставку Василия Кобина. Руководил непосредственно на матче игрой команды Николай Цымбал.

Матч прошел в довольно вязкой манере с небольшим преимуществом харьковчан. Подопечные Кривенцова владели территориальным преимуществом, однако забить сумели лишь с пенальти — Габелок уверенно реализовал удар с 11-метровой отметки в середине второго тайма.

До конца матча Минай так и не смог ничего предложить Металлисту 1925, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев — 1:0.

Металлист 1925 после этой победы набирает 13 и поднимается сразу на 8 строчку турнирной таблицы. Минай, в свою очередь, остается на 13 месте, имея 6 очков в своем активе.

Металлист 1925 — Минай 1:0

Гол: Габелок, 72 (пен)

Металлист 1925: Сидоренко — Западня, Ченбай, Шершень, Ермаков — Ременюк. Кравченко, Габелок, Крыськив, Батюшин — Марлисон (Зубков, 65)

Запасные: Шелихов, Коваленко, Квакич, Русин, Протасов, Голодюк, Савин, Задерака, Зубков.

Минай: Кучер — Векляк, Багайоко (Синегуб, 46), Гончар — Месхи (Хахлев, 85), Матич, Коваленко (Ахмедзаде, 58), Петрусенко, Кулиев, Байдал — Селезнев (Кобак, 71).

Запасные: Пеньков, Семенко, Вишневский, Синегуб, Бодня, Хахлев, Ахмедзаде, Кобак.

Предупреждения: Ченбай, Габелок, Матич, Коваленко, Ременюк, Протасов, Ахмедзаде