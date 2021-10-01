Украина

Тренер закарпатского клуба рассказал как прошло увольнение Василия Кобина.

Тренер Миная Николай Цымбал прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера закарпатской команды Василия Кобина.

"Перед тренировкой спортивный директор озвучил Кобину информацию от президента о том, что он не будет ее проводить. Спортивный директор попросил меня провести эту тренировка, а в дальнейшем будут указания президента, что, кому и куда.

Кобин точно уходит в отставку. Информация о судьбе тренерского штаба, думаю, будет уже завтра. Возможно, что готовить команду к следующей игре будем мы, а может кто-то приедет. Этот вопрос сейчас в компетенции спортивного директора", — приводит слова Цымбала ТК Футбол 1/2/3.

В настоящее время Минай занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе шесть очков после восьми игр. Следующая игра для закарпатского клуба пройдет 3 октября против Металлиста 1925.

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