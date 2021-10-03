Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и донецкий Шахтер.

Центральный матч десятого тура украинской Премьер-лиги состоится на НСК Олимпийский, где вновь сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Мирча Луческу, после поражения от мюнхенской Баварии (0:5), решил выпустить с первых минут Витиньо, Кендзеру, Сироту и Караваева.

Роберто Де Дзерби же на фоне ничьей против миланского Интера (0:0), предпочел увидеть на поле Кривцова в центре обороны, а Матвиенко отправился на левый фланг. В атаке нашлось место для Марлоса, тогда как Педриньо сыграет на острие.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Витиньо.

Запасные: Бойко, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Тымчик, Шкурин, Супряга, Антюх.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко — Майкон, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Соломон — Педриньо.

Запасные: Трубин, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.



Матч Динамо Киев — Шахтер начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.