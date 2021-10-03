Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Динамо Киев - Шахтер, фото Шахтер
03 октября 2021, 22:23
Динамо Киев в рамках центрального поединка десятого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Шахтер и сыграло со счетом 0:0.
Подопечные Роберто Де Дзерби владели территориальным преимуществом, но так и не смогли распечатать ворота соперника.
Обзор матча:
Динамо Киев — Шахтер 0:0
Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский (Гармаш, 85), Де Пена — Витиньо.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 66) — Марлос (Тете, 66), Алан Патрик, Соломон (Сикан, 66) — Педриньо.
Предупреждения: Шапаренко, Витиньо — Марлон, Кривцов, Сикан, Тете.