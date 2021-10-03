Украина 03 октября 2021, 22:17 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Динамо Киев? Предлагаем вам выбрать лучшего игрока в составе "горняков". Игроки Шахтера, фото Шахтер 03 октября 2021, 22:17 Шахтер в рамках центрального поединка десятого тура чемпионата Украины играл против Динамо Киев матч завершился со счетом 0:0. Football.ua, по традиции, предлагает выбрать лучшего игрока Шахтера в прошедшей игре. View this post on Instagram Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) Команды Динамо Киев Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте