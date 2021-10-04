Украина

Молодой сенегалец привлек к себе внимание, став лучшим игроком второго тура Юношеской лиги УЕФА.

Атакующий полузащитник Динамо Киев Самба Диалло отметился двумя забитыми голами в матче Юношеской лиги УЕФА против мюнхенской Баварии, чем привлек к себе внимание со стороны некоторых европейских клубов, включая действующего чемпиона Англии — Манчестер Сити.

18-летний сенегалец рассказал, игра которого футболиста в мировом футболе импонирует ему больше всего.

"Садио Мане из Ливерпуля. Он мой кумир в футболе. Мне импонирует его способность работать с мячом, обыгрывать один в один. Пытаюсь играть так же, как он. Садио — сенегалец, как и я. Мне очень нравится воспринимать его в качестве примера в футболе".

"Как я узнал про Динамо Киев? В прошлом сезоне я следил за Лигой чемпионов и видел игру Динамо с Барселоной. Вот так и узнал. Потом агент предложил мне отправиться на просмотр, когда я находился в юношеской сборной Сенегала".

"В Динамо я уже полгода и полностью счастлив. Это великий клуб, в котором многие хотят играть из-за Лиги чемпионов. Счастлив, что подписал контракт", — заявил Самба Диалло в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что благодаря двум голам в ворота Баварии в рамках Юношеской лиги УЕФА Самба Диалло стал лучшим игроком второго тура.