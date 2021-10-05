Украина

Полузащитник Шахтера прокомментировал исход игры против киевского Динамо.

Донецкий Шахтер в рамках десятого тура распила мировую с наиболее принципиальным для себя соперником в лице киевского Динамо противостоянии на НСК Олимпийский (0:0).

Динамо Киев — Шахтер 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, защитник "горняков" Николай Матвиенко поделился своими впечатлениями от выступления своей команды.

"Шахтер в большей степени вел игру. Но это и так предполагалось, ведь Динамо впереди на три очка, поэтому им было невыгодно бежать куда-то и забивать любой ценой. Потому они и действовали больше от обороны.

К сожалению, Траоре выбыл на длительный срок, и нам всем его не хватает. Не было футболиста, который мог бы замкнуть последний пас. Желаем ему скорейшего выздоровления и будем ждать возвращения.

Нужно посмотреть игру со стороны, чтобы найти отличия от встречи за Суперкубок. Думаю, Динамо учло ошибки того матча и сыграло более сконцентрировано.

У соперников был неплохой момент во втором тайме, когда разыграли штрафной на Цыганкова. Разберем тот момент в отдельности, потому что тренеры акцентировали на том, чтобы мы всегда сосредотачивались на мяче и дорабатывали до конца. Видимо, кто-то сыграл невнимательно.

В целом, возможно, обе команды были чуть осторожнее. Дистанция длинная, все еще впереди", — заключил украинец.

Отметим, что в следующем туре донецкий Шахтер на этой же арене будет принимать луганскую Зарю.