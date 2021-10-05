Украина

Полузащитник Шахтера прокомментировал исход игры против киевского Динамо.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер так и не сумел вскрыть оборону киевского Динамо в принципиальном противостоянии на НСК Олимпийский (0:0).

Динамо Киев — Шахтер 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "горняков" Майкон поделился своими впечатлениями от выступления своей команды.

"Мы больше контролировали мяч. Да, у Динамо были шансы, но наша команда хорошо сыграла. Мы показывали желание победить, провели неплохой матч. К сожалению, не удалось забить в ворота соперника, но чемпионат длинный, так что будем над этим работать.

Судя по тому, как соперники играли, наверное, они думают, что ничейный результат этой игры мог их устроить. Практически весь матч они оборонялись, а мы делали все, чтобы показывать открытый футбол и постараться забить. К сожалению, не забили, но, повторюсь, чемпионат длинный и мы еще сможем это исправить.

С уверенностью могу сказать, что тот факт, что команда не пропускает в играх против Интера и Динамо, является для нас большим плюсом! Это показывает наш рост, и мы сейчас переживаем процесс эволюции. Хорошие игры — плоды работы. Надо продолжать в том же духе.

Отличия от матча за Суперкубок состоят лишь в том, что мы не забили. Провели хороший матч, но забить не получилось, не хватило каких-то деталей. В Суперкубке была одна игра, а в чемпионате — совсем другая, но команду все равно можно поздравить.

Такие футболисты, как Траоре, Дентиньо и Фернандо важны, их отсутствие чувствуется. Понятно, что у ребят есть свои сильные стороны, но все те, кто вышел на поле, показали себя достойно. Перечисленные игроки очень важны, но нужно работать с теми, кто есть сейчас. Думаю, мы провели хороший матч и смогли показать многое из того, что готовили на тренировках", — заключил бразилец.

Отметим, что в следующем туре донецкий Шахтер на этой же арене будет принимать луганскую Зарю.