Футболист Шахтера поделился мнением о роли защитника.
Сергей Кривцов, Фото: Шахтер Донецк
05 октября 2021, 12:38
Опытный защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился мнением о роли защитника в футболе.
По его словам, позиция потерпела серьезные изменения за последние годы.
"За последние 10 лет позиция защитника сильно изменилась. Количество скиллов нужно умножить на два. Азы футбола закладывали еще в начале прошлого столетия. Тогда задача была сугубо оборонительной, сегодня ты можешь влиять на исход игры. Обязан участвовать и в атакующих действиях",- написал Кривцов в своем Instagram.
В текущем сезоне футболист принял участие в восьми играх за донецкий клуб, в которых сумел отличиться одной голевой передачей.