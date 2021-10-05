Украина

Футболист Шахтера поделился мнением о роли защитника.

Опытный защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился мнением о роли защитника в футболе.

По его словам, позиция потерпела серьезные изменения за последние годы.

"За последние 10 лет позиция защитника сильно изменилась. Количество скиллов нужно умножить на два. Азы футбола закладывали еще в начале прошлого столетия. Тогда задача была сугубо оборонительной, сегодня ты можешь влиять на исход игры. Обязан участвовать и в атакующих действиях",- написал Кривцов в своем Instagram.

В текущем сезоне футболист принял участие в восьми играх за донецкий клуб, в которых сумел отличиться одной голевой передачей.