В октябре его национальная команда сыграет против Лихтенштейна и Германии.
Стефан Спировски, ФК Мариуполь
05 октября 2021, 20:40
Полузащитник Мариуполя Стефан Спировски получил вызов в расположение сборной Северной Македонии на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
31-летний хавбек провел в составе национальной команды 41 матча и забил один гол.
Напомним, Спировски перебрался в Мариуполь в конце сентября и в своем первом матче в УПЛ забил гол в ворота Александрии.
В ближайших матчах Северная Македония сыграет против Лихтенштейна (8 октября) и Германии (11 октября).
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