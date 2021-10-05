Украина

В октябре его национальная команда сыграет против Лихтенштейна и Германии.

Полузащитник Мариуполя Стефан Спировски получил вызов в расположение сборной Северной Македонии на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

31-летний хавбек провел в составе национальной команды 41 матча и забил один гол.

Напомним, Спировски перебрался в Мариуполь в конце сентября и в своем первом матче в УПЛ забил гол в ворота Александрии.

В ближайших матчах Северная Македония сыграет против Лихтенштейна (8 октября) и Германии (11 октября).

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