Украина

Отличный дебют для македонского хавбека Стефана Спировски.

В настоящее время Мариуполь в гостях встречается с Александрией в рамках матча девятого тура УПЛ.

В основном составе команды Остапа Маркевича вышли двое недавно подписанных новичка — хорватский защитник Петар Босанчич и полузащитник Стефан Спировски из Северной Македонии.

В середине первого тайма — на 25-й минуте северомакедонец открыл счет в матче, добив мяч в ворота соперника после отскока сферы от перекладины после удара со штрафного в исполнении Дмитрия Мишнева.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Александрия — Мариуполь.